بين صلاح ورونالدو ومودريتش.. من فاز بـ"استفتاء" أفضل لاعب بأوروبا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نال اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أعلى نتيجة تصويت في الاستفتاء الذي نشرته الصفحة الرسمية لموقع "أبطال أوروبا" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وفي الاستفتاء الذي حمل عنوان "لمن ستصوت كأفضل لاعب للعام 2018/2018؟ حيث نال محمد صلاح 48% من الأصوات التي تجاوز عددها 235 ألف صوت، في حين حل كريستيانو رونالد بنسبة 30% ولوكا رودريتش ثالثا بنسبة 22%

وسيعلن عن الفائز خلال حفل السحب، الذي سيقام في موناكو، الخميس 30 أغسطس/ آب الحالي. وحول تفاصيل اختيار اللاعبين، يختار المدربون والصحفيون القائمة القصيرة لثلاثة لاعبين من خلال تخصيص 5 نقاط و3 نقاط ونقطة واحدة لكل منهم، بينما تعتمد النتيجة النهائية على العدد الكلي للأصوات، التي أدلى بها الصحفيون والمدربون