دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعقاب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، جبريل الرجوب، بحرمانه من حضور المباريات لمدة 12 شهراً، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري، بسبب مخالفة المادة 53 من قانون FIFA الخاصة بـ"التحريض على الكراهية والعنف".

وحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لـ"فيفا"، الجمعة، فإن سبب العقوبتين يعود إلى بعد تصريحات أدلى بها الرجوب إلى وسائل الإعلام، داعيا خلالها مشجعي كرة القدم لاستهداف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وحرق قمصان وصور ليونيل ميسي.

وجاءت التصريحات قبل مباراة ودية كان من المقرر عقدها في 9 يونيو/ حزيران 2018 في القدس بين إسرائيل والأرجنتين. وقد تم إلغاء المباراة لاحقًا. ورأت اللجنة التأديبية أن تصريحات رجوب حرضت على الكراهية والعنف، وبالتالي فرضت العقوبات المذكورة أعلاه.

وسيُمنع الرجوب بدءا من اليوم لمدة 12 شهراً من حضور مباريات كرة القدم أو المسابقات بأي صفة رسمية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، المشاركة في الأنشطة الإعلامية في الملاعب أو في محيطها.