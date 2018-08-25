صلاح يقود ليفربول للفوز الثالث في الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منح نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، فريقه الإنجليزي، ليفربول، الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بإحرازه هدف الانتصار على فريق برايتون آند هوف ألبيون.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف الريدز الوحيد في الشوط الأول من المباراة، التي لم تشهد تغييرات على التشكيل الأساسي لفريق ليفروبول في مباراتي وست هام وكريستال بالاس، حيث بدأ أليسون بيكر في حراسة المرمى، جو غوميز وفيرجيل فان ديك في قلب الدفاع، رفقة ترينت أليكساندر-آرنولد وأندي روبرتسون. بينما يشارك ميلنر وفينالدوم ونابي كيتا في خط الوسط خلف الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو. وعلى مقاعد البدلاء: مينيوليه وهندرسون وستوريدج ومورينو ولالانا وشاكيري وماتيب.

وارتفع رصيد الريدز لـ9 نقاط، محققا العلامة الكاملة بهدف صلاح بعد مرور ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيواجه ليفربول في المباراة القادمة نظيره ليستر سيتي على ملعب كينغ باور.