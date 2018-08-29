دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وليد الطبطبائي، النائب بالبرلمان الكويتي، إن ما قدمه اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يفوق ما قدمه الجيش المصري للبلاد على مدى أكثر من 40 عاما.

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ردا على تغريدة نشرها عن حساب اللاعب المصري السابق، مجدي عبدالغني، حيث قال: "اللاعب السابق مجدي عبدالغني يعيّر اللاعب الخلوق والمبدع محمد صلاح بأنه لم يخلص الخدمة العسكرية داخل مصر!"

وتابع النائب الكويتي قائلا: "ليكن معلوما للأخ مجدي إن مايقدمه اليوم محمد صلاح من خدمة لمصر يفوق خدمات الجيش المصري بكامله على مدى أكثر من ٤٠ سنة مضت ..فبلاش هدم وتحطيم للطاقات المبدعة والاستثنائية!"

وجاء في تغريدة مجدي عبدالغني التي رد عليها الطبطبائي ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل: "أنا متأكد لو اتيحت الفرصة إلي اتيحت لمحمد صلاح لأي لاعب مصري وطني حيبدع أكثر من محمد صلاح فالمسألة مسألة حظ لا أكثر فبلاش تتكبر يا أبومكة على الاتحاد إلي صنعك وإلا لولاه لكنت لاعب هاوي في الحواري وعندي سؤال بريء إنت خلصت الخدمة العسكرية فعديها نعديلك واللبيب بالإشارة يفهم".