قطر: نسعى ليكون مونديال 2022 الأنجح بالتاريخ

قرقاش يرد على سؤال لـCNN عن إمكانية تصاعد أزمة قطر إلى مواجهة عسكرية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي المنصوري، المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن بلاده تسعى لأن تكون بطولة كأس العالم 2022 التي تستعد بلاده لاستضافتها "الأنجح بالتاريخ".

جاء ذلك في مقابلة مع مجلة Diva International Diplomat، ونقلتها وزارة الخارجية القطرية، حيث قال: "إن نجاح قطر في الفوز باستضافة مونديال 2022 هو نجاح للسياسة والدبلوماسية القطرية التي اعتبرت الرياضة خيارا أساسيا لتطوير وتعزيز العلاقات مع دول العالم، وعكس أدوار قطر وأنشطتها المميزة على الساحة الدولية".

وتابع قائلا: "ملف استضافة كأس العالم 2022، يحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"، مؤكدا أن دولة قطر تسعى إلى أن يكون مونديال 2022 الأفضل بالتاريخ".

وحول الدور القطري في مواجهة الأزمات والتحديات، أوضح المنصوري وفقا لما نقلته الوزارة: "سياسة دولة قطر الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة".