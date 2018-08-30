مودريتش يتفوق على محمد صلاح ورونالدو.. ويتربع على عرش أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفوق اللاعب الكرواتي، لوكا مودرتيش على منافسيه المصري، محمد صلاح، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وجاء اختيار مودريتش، البالغ من العمر 32 عاما، ضمن احتفالية أقامها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة موناكو الفرنسية لاختيار أفضل اللاعبين لموسم 2017/ 2018، بالإضافة إلى إجراء القرعة الخاصة بمجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/ 2019.

وفاز مودريتش مع فريقه ريـال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فضلا عن قيادته المنتخب الكرواتي في منافسات كأس العالم التي استضافتها روسيا 2018، ليحصل على لقب أفضل لاعب في العالم، فضلا عن حصول بلاده على المركز الثاني بعد المنتخب الفرنسي.

وهيمن فريق ريـال مدريد الإسباني على قائمة الجوائز الأوروبية، فقد اختير حارس مرماه كيلور نافاس كأفضل حارس مرمى في أوروبا، بينما حل المدافع سيرغيو راموس كأفضل مدافع.

كما تم اختيار لوكا مودريتش كأفضل لاعب خط وسط، بينما اقتنص كريستيانو رونالدو لقب أفضل مهاجم عن الموسم الماضي، والذي يلعب حاليا ضمن صفوف ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي.