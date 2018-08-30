نتيجة قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الخميس، وذلك لموسم 2018/ 2019.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نُظمت لاختيار أفضل لاعب في القارة الأوروبية، حيث حصد الكرواتي لوكا مودريتش اللقب، متفوقا على المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأسفرت القرعة التي أجريت في احتفالية كبيرة بمدينة موناكو الفرنسية عما يلي:
المجموعة الأولى: أتليتكو مدريد الإسباني- بوروسيا دورتموند الألماني- موناكو الفرنسي- كلوب بروج البلجيكي.
المجموعة الثانية: لمجموعة الثانية لأبطال أوروبا: برشلونة الإسباني- توتنهام الإنجليزي- إيندهوفن الهولندي- إنتر ميلان الإيطالي.
المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان الفرنسي- نابولي الإيطالي- ليفربول الإنجليزي- النجم الأحمر الصربي.
المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو الروسي- بورتو البرتغالي- شالكه الألماني- غلاطة سراي التركي.
المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ الألماني- بنفيكا البرتغالي – أياكس امستردام الهولندي- أيك أثينا اليوناني.
المجموعة السادسة: مانشستر سيتي الإنجليزي- شاختار الأوكراني- ليون الفرنسي- هوفنهايم الألماني.
المجموعة السابعة: ريـال مدريد الإسباني- روما الإيطالي- سسكا موسكو الروسي- فيكتوريا بلزن التشيكي.
المجموعة الثامنة: يوفينتوس الإيطالي- مانشستر يونايتد الإنجليزي- فالنسيا الإسباني- يونج بويز السويسري.