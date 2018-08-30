نتيجة قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا

قال وليد الطبطبائي، النائب بالبرلمان الكويتي، إن ما قدمه اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يفوق ما قدمه الجيش المصري للبلاد على مدى أكثر من 40 عاما.