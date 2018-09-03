بعد رحلته في المالديف.. أين يقضي صلاح إجازته بمصر قبل لقاء النيجر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد قضاء إجازته بجزر المالديف في يوليو/ تموز الماضي، اختار نجم الكرة المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، "الملك المصري" محمد صلاح، مكانا جديدا لقضاء إجازته داخل مصر.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين، كشف صلاح أنه يقضي إجازته بمدينة الساحل الشمالي، غربي محافظة الإسكندرية، وذلك في أعقاب رحلته إلى جزر المالديف، التي استحوذت على اهتمام متابعيه، خاصة مع الصور العديدة التي نشرها من هناك.

🌊🌊 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jul 18, 2018 at 10:28am PDT

وتأتي تغريدة صلاح بعد وصوله إلى مصر، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، حيث يقود بلاده أمام منتخب النيجر، ضمن مواجهات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الكاميرون العام المقبل.