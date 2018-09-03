محمد صلاح ينافس مودريتش ورونالدو من جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإثنين، عن اختيار اللاعب المصري، محمد صلاح، من ضمن المرشحين في القائمة النهائية لجائزة “The Best” لأفضل لاعب في العالم، لعام 2018، بحسب موقع فيفا الرسمي.

وتضمنت القائمة أيضاً اسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مساهمته بفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واسم اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، بعد أدائه الفعال في إيصال منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم.

وبحسب موقع فيفا الرسمي، وقع الاختيار على محمد صلاح، بعد تألقه على صعيد المنتخب المصري، الذي وصل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاماً، إضافة إلى دوره الجوهري في نادي ليفربول الإنجليزي، الذي لعب المباراة النهائية في دوري الأبطال الأوروبي.

وحول مراسم توزيع الجائزة، فسيكرم الفائز بالقب، أثناء حفل تسليم الجوائز بقاعة الحفلات الملكية بلندن، في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان صلاح قد نافس مودريتش ورونالدو سابقاً على لقب أفضل لاعب لموسم 2017/2018 في أوروبا، إذ فاز اللاعب الكرواتي بالقب، في 30 أغسطس/ آب الماضي.