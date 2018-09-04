الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري المصري.. وتركي آل الشيخ: أنا أؤيده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في سابقة نادرة، هدد النادي الأهلي المصري بالانسحاب من الدوري الممتاز لكرة القدم، معلنا "رفضه القاطع للأخطاء الفجّة" التي تسبب فيها طاقم التحكيم في مباراته الأخيرة مع فريق الإنتاج الحربي.

وأيد رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، مساء الإثنين، بيان الأهلي الذي خاطب فيه الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبا بـ"العدالة" في تحكيم المباريات الخاصة بالمسابقة.

وتعادل النادي الأهلي سلبا مع ضيفه الإنتاج الحربي في المباراة التي أدار تحكيمها المصري إبراهيم نور الدين، الأحد الماضي، ليتصدر الفريق الأحمر البطولة التي يحمل لقبها في آخر 3 مواسم برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن نادي بيراميدز.

🔴 الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع «نور الدين» وتوضيح موقفه قبل استئناف الدوري Posted by Al Ahly SC on Monday, September 3, 2018

وكتب آل الشيخ، المالك لفريق بيراميدز المصري، في صفحته على موقع "فيسبوك": "الأهلي هدد في بيانه بعدم استكمال المسابقة، ما لم يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته لتوفير العدالة التحكيمية .. وهدد باللجوء لحكام أجانب.. وأنا أؤيده في ذلك لأن الأخطاء كانت فجة.. وبيراميدز عاني من أخطاء الحكام".

وطالب الأهلي في بيانه بـ"إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة"، و"إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية"، و"أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية"، و"تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY) الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها".

كما جاء في البيان: "يؤكّد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانه بهم".

وتساءل تركي آل الشيخ": "لماذا لا يستعين اتحاد الكرة فعلا بنظام الـVAR لتوفير العدالة التحكيمية في منافسة قوية وحتى نشعر بتوفر العدالة!".