نتيجة قرعة كأس العالم للأندية الإمارات 2018.. من سيواجه بطل أفريقيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مدينة زيوريخ السويسرية، الثلاثاء، إجراء قرعة كأس العالم للأندية التي ستسضيفها الإمارات في أبوظبي والعين نهاية العام الجاري.

ونشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم التفاصيل الخاصة بنتائج قرعة كأس العالم للأندية، التي ستقام في بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول، حيث سيخوض نادي العين (بطل الدوري الإماراتي) مواجهة الافتتاح أمام نظيره تيم ويلينجتون (بطل اتحاد أوقيانوسيا)، وذلك في مدينة العين.

وحددت القرعة مواجهات الدور الثاني التي ستقام يوم 15 ديسمبر/كانون الأول في مدينة العين أيضاً. كما حددت مواجهات الدور نصف النهائي، وأسفرت مجريات القرعة عن المواجهات التالية، حسب موقع "فيفا":

• بطل أفريقيا ضد الفائز من مواجهة (العين – ويلينجتون)

والفائز سيواجه بطل كوبا ليبرتادوريس

• بطل آسيا ضد جوادالاخارا

والفائز سيواجه بطل أوروبا ريـال مدريد