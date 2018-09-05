رئيس لجنة الحكام بمصر ينفي اتهامه للأهلي بالاستفادة من التحكيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى رئيس لجنة الحكام في مصر، عصام عبد الفتاح، صحة التصريحات التي نسبت له حول استفادة النادي الأهلي المصري من التحكيم، وفقا لما نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الأربعاء.

وأكد عبد الفتاح عدم صدور أي تصريحات منه تخص استفادة الأهلي من الحكام، وذلك بعد أن نسب له تعليق قال فيه إن النادي الأحمر سيحتل المركز العاشر في حال تطبيق تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

وطالب رئيس لجنة الحكام المصرية بعدم إثارة الفتن والشائعات، لافتاً إلا أنه لم يتواصل مع من روّج ونشر هذه التصريحات، وفقا لما نشره الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن التحكيم في مصر تعرض لانتقادات لاذعة خلال السنوات الماضية بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكام، لتعلو الأصوات المطالبة بتطبيق الـ"VAR" في البطولات المحلية خلال المواسم المقبلة.