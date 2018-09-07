تركي آل الشيخ يعلن عن بطولة دولية في السعودية.. ما اسم الفريق الرابع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، الجمعة، عن إقامة بطولة رباعية دولية لمنافسات كرة القدم تضم 4 منتخبات كشف عن اسم 3 منها، بينما قال إنه سيتم الإعلان عن المنتخب الرابع "قريبا".

وقال آل الشيخ في حسابه على "تويتر": "تم التوقيع قبل قليل على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول القادم بمشاركة البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبا"، لافتا إلى أن البطولة "تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل".