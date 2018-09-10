دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد وصول عمر المباراة إلى الدقيقة 70، اختار فريق القوة الجوية العراقي، مساء الأحد، الانسحاب من مباراة الإياب حيث كان في مواجهة مع منافسه اتحاد العاصمة الجزائري ضمن مباريات الدور 32 لبطولة الأندية العربية.

وأرجع فريق القوة الجوية العراقية سبب انسحابه إلى ترديد الجماهير الجزائرية في قلب ملعب عمر حمادي بالعاصمة الجزائرية "شعارات طائفية" ضد الشعب العراقي.

وكان الفريق الجزائري متقدما بهدفين دون رد، لينتظر الحكم بعد انسحاب الفريق العراقي مدة ربع ساعة، ليعلن بعدها انتصار اتحاد العاصمة جراء انسحاب فريق القوة الجوية العراقي، الذي طالب عدد من مشجعيه عبر موقع "تويتر" تنظيم مظاهرة أمام السفارة الجزائرية في العراق.

ثلاث دقائق تلخص كيف بدأت شرارة الفتنة من قبل الجمهور #شارك_المقطع_ليرى_الجميع #كرامة_البلد🇮🇶🦅🇮🇶 يوتيوب👈 https://youtu.be/k8dmMdcPP_s Posted by ‎نادي القوة الجويه Air Force Club‎ on Sunday, September 9, 2018

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من ملعب المباراة، يمكن رصد أبرزها في اتقرير التالي، علما بأنه لا يمكن لـCNN التأكد من كل ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

هكذا صرح مدرب الفريق "باسم قاسم" للأعلام الجزائري يوتيوب 👈 https://youtu.be/Qd-U2b3zbd8 •••••••••••• حسين صبري Posted by ‎نادي القوة الجويه Air Force Club‎ on Sunday, September 9, 2018

ونشرت صحيفة "النهار" الجزائرية على موقعها الإلكتروني أنه "توقف اللقاء في الدقيقة الـ25 من الشوط الثاني جراء انسحاب الفريق العراقي بسبب هتافات أنصار سوسطارة (اتحاد العاصمة): (الله أكبر صدام حسين)"، لافتة إلى أنه "توجه السفير العراقي بالجزائر لغرف تغيير ملابس الضيوف (القوة الجوية) لإقناعهم بالعودة دون جدوى".

وفد الصقور لا زال محاصر #شاهد👇👇 (سكرتير السفير العراقي في الجزائر الجمهور الجزائري هتف بإسم "صدام حسين" وشتم "الشيعة" وتغنى بإرهاب " داعش" وظل يردد شعارات " داعش" !! ) نطالب بمظاهرة امام السفارة الجزائرية يوتيوب👈 https://youtu.be/f6PWfiTl-kM ••••••••• حسين صبري Posted by ‎نادي القوة الجويه Air Force Club‎ on Sunday, September 9, 2018

وتحدث مراسل قناة أبوظبي الرياضية عما شهدته أجواء المباراة، كما جاء في حساب القناة على موقع "تويتر" فيما يلي: