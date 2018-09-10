لاعب بايرن ميونخ يشكر إسرائيل.. وأحد متابعيه: "طحت من عيني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب الكولومبي والذي يلعب لنادي بايرن ميونخ الألماني، خامس رودريغيز، صورة عبر صفحته الرسمية على موقع انستغرام شكر فيها إسرائيل، الإثنين.

نشر رودريغيز صورة بينما كان يقف أمام الطائرة، وبدا أنه على وشك مغادرة تل أبيب وكتب تحت الصورة: "ِشكراً إسرائيل"، وهو الأمر الذي أثار غضب عدد من متابعيه.

وقال له أحد المتابعين: "إنها فلسطين"، وكتب متابع عربي آخر للاعب الكولومبي، باللهجة الخليجية: "طحت من عيني"، أي سقطت من عيني، في إشارة إلى أنه لم يعد يحترمه كما كان.

يلعب رودريغيز لنادي بايرن ميونخ الألماني بعد أن انتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من ريال مدريد، إثر فشله في فرض اسمه كلاعب أساسي في الفريق الملكي.

ولم يقدم اللاعب الكولومبي أداء جيداً في بطولة كأس العالم الأخيرة والتي استضافتها روسيا الصيف الماضي، ليودع رفقة منتخب بلاده المسابقة من دور الـ16 على يد المنتخب الإنجليزي.