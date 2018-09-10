لأول مرة.. محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخل اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الـ55 للوجود ضمن التشكيلة المثالية للموسم الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، لينافس الفرعون المصري على جائزة أخرى في حفل فيفا "The Best" المقبل.

وشملت القائمة عدة وجوه جديدة كان على رأسها صلاح بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك ومارك أندريه تير شتيغن وجوشوا كيميتش وديجان لوفرين وساديو ماني ويري مينا وبنجامين بافارد وكيران تريبيير وسيمي فيرساليكو وكايل ووكر.

وينافس الفرعون المصري على جائزة "The Best" رفقة كل من الكرواتي لوكا مورديتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن خسر صراع أفضل لاعب في أوروبا لصالح مودريتش.

وضع صلاح نفسه ضمن قائمة الأفضل في العالم بسبب المستوى المبهر الذي قدمه خلال الموسم الماضي مع ليفربول، إذ قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا وللتأهل إلى نسخة هذا العام من البطولة نفسها.