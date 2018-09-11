مدرب البرازيل يرد على سخرية ترامب من "موطن كرة القدم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، على سخرية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منتخب "السيليساو" في شهر أغسطس/آب الماضي، مذكراً إياه بأن البرازيل لديها خمسة ألقاب لكأس العالم عبر التاريخ.

قال المدرب البرازيلي تعقيباً على سؤال أحد الصحافيين عن ترامب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البرازيل الودية ضد السلفادور: "جوابي لترامب هو أننا نمتلك خمسة كؤوس للعالم"، وأشار بأصابعه الخمسة.

في وقت سابق، وبعد خروج البرازيل على يد بلجيكا من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018، سُئل ترامب من قبل صحفي برازيلي عن منتخب السيليساو، ليجيب الرئيس الأمريكي ساخراً: "موطن كرة القدم.. أعتقد أنكم تواجهون مشكلة مؤخراً".

وكان ترامب قد قال خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد نهاية كأس العالم، إنه شاهد بعض مباريات المونديال، وأشاد بمستوى المنتخب الروسي في البطولة.