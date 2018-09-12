نواف العابد يرد على الوسم الذي ربطه بالانتقال للشباب.. ويحدد وجهته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نجم الهلال السعودي، نواف العابد، على وسم "نواف العابد شبابي" الذي شغل موقع تويتر، صباح الأربعاء، ليؤكد بقاءه في الهلال.

وكتب العابد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ولدت لاعبا في الهلال عشت الفرح والانجاز مع الهلال عرفت المنصات ورفعت الذهب مع الهلال وبيني وبين جمهور الهلال علاقة ابدية فكيف اترك الهلال".

وأرفق لاعب المنتخب السعودي تغريدته بوسم "نواف العابد هلالي"، في تأكيد على بقائه ضمن صفوف "الزعيم السعودي" ورد على الوسم الذي قربه من الانتقال للشباب.

عانى جناح الأخضر السعودي خلال الفترة الماضية من كثرة الإصابات وكان حبيس مقاعد البدلاء، كما أنه خسر مكانه ضمن صفوف المنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا، وهو الأمر الذي وضع علامات كثيرة حول مصيره مع الفريق الأزرق، قبل أن يعلن نيته البقاء ضمن صفوف الزعيم.