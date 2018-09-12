دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، إن الدوري السعودي احتل المركز السادس عالمياً على صعيد القيمة السوقية لانتقالات اللاعبين، وفقا لبيان رسمي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر كتب فيها: "الدوري السعودي يصنف السادس عالمياً في القيمة السوقية للانتقالات.. حسب تقرير رسمي من فيفا".

وأرفق رئيس هيئة الرياضة تغريدته بفيديو يتضمن التقرير الرسمي الذي أظهر أن الأندية السعودية أنفقت 152.1 مليون دولار أمريكي على الانتقالات خلال الصيف الماضي.

ومقارنة بالسنة السابقة، 2017، فإن نسبة الزيادة في الإنفاق على الانتقالات بلغت 485.4%، حسبما ذكر التقرير الذي قال آل الشيخ إنه صدر عن الفيفا.