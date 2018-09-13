دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، بالتدخل والنظر فيما يحدث بالدوري العام الممتاز لكرة القدم في مصر.

وانتقد آل الشيخ "الظلم التحكيمي" الذي يتعرض له فريقه خلال مباريات الدوري العام في مصر، متحدثا في مداخلة هاتفية عبر قناة "بيراميدز" بعد لقاء ناديه مع منافسه الجونة وتعادلهما بهدف لكل فريق، ليطالب خلال كلامه بـ"العدالة التحكيمية" لجميع الفرق المصرية.

واستنكر ما حدث في مباراة فريقه بيراميدز والجونة، فضلا عن توجيه حديثه إلى السيسي: "يشوف حل في المضايقات.. مضايقات في كل حاجة"، منتقدا الأداء التحكيمي خلال مباريات الدوري العام في مصر. وطالب بتطبيق تقنية الفيديو في المباريات لتلافي الأخطاء.

كما انتقد اتحاد الكرة المصري فيما يتعلق برد فعلهم بشأن قبول دعوة المشاركة في البطولة الدولية التي تسضيفها السعودية وستكون بمشاركة منتخبي الأرجنتين والبرازيل.

وقال آل الشيخ إن السيسي "لا يرضى بالظلم.. طفح الكيل.. وأثق في عدالته وموضوعيته"، داعيا إياه إلى التدخل لإيقاف مشكلات الدوري المصري، فضلا عن إشارته إلى أنه "لن يغضب" إذا فاز الأهلي أو الزمالك ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في مصر.

وقبل المداخلة الهاتفية، كتب آل الشيخ في حسابه على موقع "فيسبوك": "بيراميدز يا حكام أجانب يا انسحاب".