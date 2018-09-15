برشلونة ينجو من "فخ" سوسيداد.. ويقلب الطاولة في 3 دقائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خرج برشلونة بصعوبة من "فخ" ريال سوسيداد بعد أن قلب عليه الطاولة لينتصر بهدفين مقابل هدف وحيد، على أرضية ملعب "أنويتا".

وتقدم سوسيداد عند الدقيقة 12 عبر أريتز أوروستوندو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، خطف برشلونة هدف التعادل عبر الأوروغوياني لويس سواريز، عند الدقيقة 63، قبل أن يسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف الفوز للفريق الكتالوني بعد ذلك بثلاث دقائق.

وبهذه النتيجة، حافظ برشلونة على صدارته للدوري الإسباني، بـ12 نقطة، مقابل 9 لريال مدريد، الذي تتبقى له مباراة أمام أتليتك بلباو، على أرضية ملعب "سان ماميس" في وقت لاحق السبت.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني على التوالي لبرشلونة على أرضية ملعب "أنويتا" الذي كان يشكل عقدة للفريق الكتالوني في الدوري، استمرت لتسع سنوات حلها برشلونة الموسم الماضي.