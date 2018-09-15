ليفربول يتجاوز عقبة توتنهام ويبتعد بالصدارة "مؤقتاً"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ليفربول بشق الأنفس على مضيفه توتنهام هوتسبرز بهدفين مقابل هدف وحيد، ليواصل صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب "ويمبلي" تقدم ليفربول عند الدقيقة 39 عبر الهولندي جورجينيو فاينالدوم، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، عزز "الريدز" تقدمهم عبر المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، عند الدقيقة 54، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق في الوقت بدل الضائع، عبر الأرجنتيني إيريك لاميلا.

وبهذا الفوز، وصل فريق المدرب الألماين يورغن كلوب، إلى النقطة 15 ليحقق العلامة الكاملة في خمس مباريات لعبها خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي ويبتعد مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه، تشيلسي.

يذكر أن هذا هو الفوز لليفربول على توتنهام، على أرضية ملعب الأخير، منذ عام 2104، حين تفوق الريدز على السبيرز بثلاثية نظيفة، وهو أول انتصار لليفربول على أرضية ملعب ويمبلي أمام توتنهام في الدوري.