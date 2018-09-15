تركي آل الشيخ يمنع عبدالعزيز العمر من أي نشاط أو عمل رياضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مساء الجمعة، منع عضو اتحاد الطائرة في بلاده، عبدالعزيز العمر، من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي.

وأضاف آل الشيخ، في حسابه على موقع "تويتر": "نظراً لتجاوزاته لمن نعتز بخدمتهم للرياضة.. وبناء على ماورد من اتحاد الطائرة وبصفتي رئيساً للجنة الأولمبية، فقد تم إصدار قرار بمنع عضو اتحاد الطائرة عبدالعزيز العمر من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي وإحالة ملفه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية لمخالفته للنظام العام".

وتداول مستخدمون فيديو عبر موقع "تويتر" ذكروا أنه سبب اتخاذ القرار بشأن العمر، علما بأن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من كل ما يتداول على شبكات التواصل الاجتماعي.