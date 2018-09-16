بعد المطالبة بإقالته.. تركي آل الشيخ ينفي إعفاءه من مناصبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، أن يكون قد أقيل من مناصبه، وذلك بعد أن تصدر وسم يطالب بإقالته، الأوسمة الأكثر تداولاً في السعودية على موقع تويتر، صباح الأحد.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: " إشاعات اني اتشلت من كل مناصبي ... لو حصل ده فأنا خادم في أي موقع ومكان ...

والراحة حلوة برضو لو حصلت".

وكان قد تصدر وسم "إبعاد آل الشيخ يا ولي العهد"، الأوسمة الأكثر تداولا في المملكة، وذلك بعد أيام قليلة من إعفاء رئيس نادي الهلال، سامي الجابر، من منصبه، وإعلان رحيل المهاجم السوري عمر خريبين عن الهلال على سبيل الإعارة لنادي بيراميدز المصري في يناير/كانون ثاني المقبل.

وينقسم عشاق الكرة في السعودية بين محب ومنتقد لتركي آل الشيخ، وكذلك الحال في مصر، إذ يرى البعض أنه يعمل بالطريقة الصحيحة لتطوير الكرة في السعودية ومصر، ويعتقد القسم الآخر أنه لا يدير الكرة السعودية بحكمة ويؤثر سلباً بتدخلاته على الكرة المصرية.

وبين مؤيد لعمله ومعارض له، يبقى آل الشيخ أحد أكثر الأسماء تأثيراً على الساحة الرياضية في العالم العربي بالوقت الراهن.