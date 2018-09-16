لاعب يوفنتوس يتلقى بطاقة حمراء بعد أن "بصق" على أحد لاعبي ساسولو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طُرد اللاعب البرازيلي ليوفنتوس، دوغلاس كوستا، بعد أن قام بـ"البصق" على أحد لاعبي ساسولو، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد.

فبعد أن دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حدث تلاسن بين كوستا وأحد لاعبي ساسولو، قبل أن يقوم الأول بنطح الأخير والبصق عليه.

لم يتردد حكم المباراة، دانيل شيفي، بطرد اللاعب البرازيلي بعد أن شاهد تصرفه "غير الأخلاقي"، ليغادر كوستا أرضية الملعب في الوقت بدل الضائع للقاء.

بدوره، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه الجديد، للفوز على ساسولو، بعد أن سجل أول هدفين له بقميص "البيانكونيري"، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، لصالح "اليوفي".