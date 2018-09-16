الخسارة أمام القادسية تطيح بالأرجنتيني رامون دياز من تدريب الاتحاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقال نادي الاتحاد السعودي المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي اشتهر بالمستويات المميزة التي قدمها حين كان مدرباً للهلال، وذلك بعد خسارة "النمور" السبت، أمام القادسية بثلاثية نظيفة.

وأعلن الاتحاد إقالة دياز عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" بسبب المستويات "غير المقنعة" التي قدمها الفريق خلال الموسم الحالي.

وكلف "الإتي" المدرب السعودي، بندر باصريح، باستلام الدفة الفنية للفريق مؤقتاً، حتى تتم دراسة جميع الأسماء المتاحة لخلافة دياز في تدريب الفريق الأسود والأصفر.

وخسر الاتحاد أول مباراتين له خلال الموسم الحالي، إذ انهزم في الأولى أمام الشباب بهدف نظيف وخسر الثانية أمام القادسية بثلاثية ليحتل المركز الأخير في الدوري.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني خاض تجربة رائعة مع الهلال خلال السنوات الماضية، إذ حقق معه لقب الدوري وقاده لنهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى ألقاب أخرى قبل ان تتم إقالته مطلع العام الجاري.