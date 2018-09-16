أليغري يكسب الرهان.. كريستيانو رونالدو يكسر صيامه التهديفي مع يوفنتوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفه الأول مع يوفنتوس في مباراة رسمية، بعد أن وقع على الهدف الأول لفريقه أمام ساسولو الأحد.

فبعد مضي ثلاث جولات على انطلاقة الدوري، وفي المباراة الرابعة له في "الكالتشيو"، كسر رونالدو صيامه التهديفي عند الدقيقة 48 بعد أن أكمل كرة ارتدت من الدفاع في شباك ساسولو.

وكان النجم البرتغالي عند ثقة مدربه ماسيمليانو أليغري الذي راهن على أن رونالدو سيسجل في مباراة الأحد، وهو الأمر الذي قام به "صاروخ ماديرا" على أرضية الملعب.

يذكر أن هذا هو الهدف الأول لرونالدو في مباراة رسمية مع فريقه الجديد الذي انتقل إلى صفوفه الصيف الماضي، وهو الهدف الذي قد يشكل انطلاقة لأهداف غزيرة قادمة للنجم البرتغالي بقميص "السيدة العجوز".