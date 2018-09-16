ريال مدريد يتعثر أمام بلباو.. وبرشلونة أكبر المستفيدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعثر ريال مدريد أمام أتليتك بلباو، بعد أن تعادل معه بهدف لمثله في ملعب "سان ماميس" ليقدم الفريق الباسكي هدية لبرشلونة الذي انفرد بصدارة الدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 32 عبر إيكار مونيين، وفشل ريال مدريد بعد ذلك بتسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلباو بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح الضيوف بتسجيل هدف التعادل عبر البديل إيسكو ألاركون عند الدقيقة 63، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية، ويتعثر الريال.

بهذه النتيجة، انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة مقابل 10 نقاط للريال، الذي أصبح مركزه الثاني، مهدداً، من قبل سيلتا فيغو الذي يمتلك مباراة مع جيرونا، الإثنين.