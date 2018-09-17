المصري البورسعيدي يرفض قبول نصف مليون جنيه من تركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض النادي المصري البورسعيدي، الإثنين، قبول مبادرة رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، وتقديمه مبلغ نصف مليون جنيه مصري للاعبي الفريق بعد الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية.

أصدر النادي المصري بياناً عبر موقعه الرسمي عبّر فيه رئيس النادي، سمير حلبية، عن شكر وتقدير إدارة النادي لما وصفها بـ"المبادرة الكريمة" لآل الشيخ.

ورفض النادي في البيان قبول المبلغ الذي كان ينوي رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تقديمه للاعبي الفريق، وقيمته 500 ألف جنيه، وذلك لأن "قيم ومبادئ" المصري لا تسمح له بذلك.

ورغم رفض المبادرة، رحب النادي البورسعيدي بتركي آل الشيخ كمستثمر في الأندية المصرية بشكل العام وفي النادي المصري على وجه الخصوص، وفقا للبيان.

يذكر أن المصري كان قد تغلب على اتحاد العاصمة الجزائري، الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية بهدف نظيف سجله اللاعب محمود وادي، خلال المباراة التي أقيمت في مدينة بورسعيد بمصر.