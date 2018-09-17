تركي آل الشيخ يحدد بديل مصر في البطولة الرباعية الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مشاركة المنتخب العراقي بدلا من مصر في البطولة الرباعية الدولية، التي ستشارك بها البرازيل والأرجنتين.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "دعما للكرة العراقية.. واعتزاز بتاريخها العريق، فسيكون العراق هو رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية التي تستضيفها المملكة بمشاركة البرازيل والأرجنتين".

وكان من المقترح أن يشارك المنتخب المصري إلى جانب السعودية والبرازيل والأرجنتين في البطولة، قبل أن يتم اختيار العراق بديلا له.

عبر آل الشيخ مطلع الشهر الجاري عن أمنياته بأن يكون المنتخب المصري هو المنتخب الرابع المشارك في هذه البطولة، لكن أمنيته لم تتحقق لأسباب غير معروفة حتى اللحظة.

وستقام البطولة مطلع شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل، في المملكة، وستشهد مباراة "كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين على الأراضي السعودية.