بعد الجدل الدائر.. محمد صلاح يكشف طبيعة علاقته بساديو ماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث النجم المصري محمد صلاح عن علاقته بزميليه السنغالي، ساديو ماني، والبرازيلي، روبيرتو فيرمينيو، وذلك في أعقاب الجدل الذي دار حول نشوب خلاف أو "غيرة" بين صلاح وماني، بعد نهاية مباراة ليفربول وتوتنهام السبت.

وقال صلاح خلال حوار أجراه مع موقع فرانس فوتبول: "نحن أصدقاء، نتحدث سوياً كثيراً ونجلس بنفس المكان في غرف تبديل الملابس بعد نهاية أي مباراة".

وأضاف الفرعون المصري: "هناك وحدة بيننا، ولا نهتم بمن سيسجل، فكل واحد منا يعمل من أجل نجاح الآخر، وكما ترى فكلنا نسجل".

وتأتي تصريحات صلاح بعد أيام من الجدل الذي دار حول علاقته بماني، بعد نهاية مباراة ليفربول وتوتنهام، بسبب ما وصف بـ"أنانية" اللاعب السنغالي خلال اللقاء.

في سياق منصل، تطرق الفرعون المصري لمباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وأكد أنه متحمس جداً لخوض المواجهة التي وصفها بالممتعة والمثيرة.