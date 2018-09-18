برشلونة يكتسح آيندهوفن.. وإنتر ميلان يداوي جراحه بفوز على توتنهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة ضيفه بي اس في آيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف نظيفة، في الوقت الذي خطف فيه إنتر ميلان فوزا قاتلا من توتنهام، في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2011/2012.

ففي المباراة الأولى التي أقيمت على أرضية ملعب "كامب نو" تقدم برشلونة عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عند الدقيقة 32، قبل أن يضيف الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثاني عند الدقيقة 75.

لم يكتف ميسي بالهدف الذي سجله، بل أضاف هدفين عند الدقيقتين 77 و88، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة، ويوقع ميسي على أول "هاتريك" له في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي.

بدوره، وبعد غياب طويل عن البطولة، عاد إنتر ميلان بقوة، وقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة على توتنهام، إذ تقدم الفريق الإنجليزي عبر الدنماركي كريستيان إيريكسن، عند الدقيقة 57.

واستمر تقدم توتنهام حتى الدقيقة 85، حين سجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف التعادل للإنتر، قبل أن يضيف لاعب الوسط الأوروغوياني ماتياس فيسينو، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

داوى إنتر ميلان جراحه المحلية بهذا الانتصار وأعاد إلى ذاكرة جماهيره أجمل الذكريات في البطولة القارية، حين حقق اللقب عام 2010، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.