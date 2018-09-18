مدرب مصري: "عليه العوض في دوري مرجان أحمد مرجان".. وتركي آل الشيخ يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن علاء نبيل، المدير الفني لفريق "المقاولون العرب" المصري، هجوما حادا على اتحاد الكرة ولجنة الحكام في مصر، الإثنين، بعد انتهاء مباراة ناديه أمام منافسه بيراميدز، المملوك لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قائلا: "عليه العوض في دوري مرجان أحمد مرجان".

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز على فريق "المقاولون العرب" بهدف نظيف، فيما اعتبر نبيل، في مداخلة تليفزيونية، أن الظروف المحيطة باللقاء "تِعصّب"، مستنكرا الاستعانة بحكام أجانب، حيث تم الاعتماد على طاقم حكام تونسي لإدارة المواجهة بين الفريقين.

واعترف نبيل بأن فريقه "كان دون المستوى"، مطالبا عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، بالاستقالة من منصبه، منتقدا إدارة اللقاء بواسطة 3 حكام بدلا من 5 كما حدث في مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم منذ انطلاق منافساته، مطالبا بأن يكون تحكيم المباريات بواسطة المصريين لا الأجانب، موضحا: "أنا مع الحكم المصري قلبا وقالبا بمحاسنه بمساوئه"، خاتما بقوله: "عليه العوض في دوري مرجان أحمد مرجان"، في إشارة للفيلم المصري الشهير الذي لعب بطولته الفنان المصري عادل إمام عام 2007.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة قبل انطلاق صافرة الصادق السالمي الحكم التونسي، وذلك بسبب اعتراض نبيل على عدم تواجد الحكمين الرابع والخامس، معلنا رفضه بدء المباراة، وعقب تدخل مراقب المباراة، وافق المدير الفني المصري على اللعب.

بدوره، جاء تعليق تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قائلا، مساء الإثنين: "إذا كان مدرب المقاولون العرب غلط عليا.. في جهات في مصر مترضاش الغلط ولها القدرة على تربيته!"، حسب تعبيره.