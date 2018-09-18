بالأرقام.. من يمتلك سجلاً أفضل بدوري الأبطال بين محمد صلاح ونيمار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، وسيشهد هذا اللقاء مواجهة خاصة بين النجم المصري محمد صلاح ونظيره البرازيلي نيمار دا سيلفا، فمن يمتلك سجلاً أفضل في البطولة الأوروبية بين اللاعبين؟

أرقام صلاح مع بازل

خاض النجم المصري مباراته الأولى في البطولات الأوروبية في 8 أغسطس/آب من عام 2012، مع نادي بازل السويسري بمواجهة فريق مولد النرويجي، وانتهت تلك المواجهة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

شكلت تلك المباراة انطلاقة صلاح في الأبطال، إذ لعب مع بازل 12 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، كان أبرزها، ذلك الهدف الذي سجله في مرمى تشيلسي عام 2013.

صلاح مع تشيلسي وروما

خاض الفرعون المصري مباراتين مع تشيلسي في دوري الأبطال، لكنه لم يسجل أي هدف، في الوقت الذي لعب فيه 9 لقاءات مع روما، وقع خلالها على هدف وحيد.

التألق مع ليفربول

سطع النجم المصري مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم الماضي، وقاده إلى نهائي البطولة، إذ خاض 15 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً، ليضع اسمه ضمن أفضل اللاعبين في العالم.

نيمار مع برشلونة

خاض النجم البرازيلي مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام نادي أياكس في 19 سبتمبر/أيلول من عام 2013، ليبدأ مشواره الأوروبي مع برشلونة.

خاض نيمار 40 مباراة في دوري الأبطال وسجل خلالها 21 هدفاً، وفاز بلقب البطولة في موسم 2014/2015.

نيمار مع باريس سان جيرمان

لعب نيمار مع باريس سان جيرمان 7 مباريات في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، سجل فيها 6 أهداف، وودع الفريق الباريسي البطولة الموسم الماضي من دور الـ16 بعد أن خرج أمام ريال مدريد.

من الأفضل

وصل إجمالي أهداف صلاح في دوري الأبطال إلى 17 هدفاً، في الوقت الذي سجل فيه نيمار 27 هدفاً في البطولة الأوروبية، كما أن اللاعب البرازيلي نجح بتحقيق اللقب مع برشلونة، وهو الأمر الذي لم يحققه صلاح.

ومع أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، يتضح أن نيمار يمتلك سجلا أفضل من صلاح بدوري الأبطال، ولكن ذلك لن يرجح كفة أحدهما على الآخر في موقعة الثلاثاء.