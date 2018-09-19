دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقفت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، مدرب فريق المقاولون العرب، علاء نبيل، الأربعاء، بسبب تصريحاته الإعلامية "قبل وأثناء" مباراة فريقه التي خسارها أمام بيراميدز، المملوك لآل الشيخ، بهدف نظيف.

ونشر الاتحاد المصري لائحة العقوبات التي أصدرها بحق لاعبين ومدربين خلال الأسبوع السابع للدوري المصري الممتاز، وكان من ضمن المعاقبين، نبيل، الذي فرضت عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري والإيقاف لمباراتين.

وقال الاتحاد في اللائحة التي نشرها إنه تم إيقاف مدرب المقاولون العرب، بسبب التصريحات التي أدلى بها "قبل وأثناء" المباراة، دون ذكر تصريحاته بعد المباراة والتي وصف فيها الدوري المصري بـ"دوري مرجان أحمد مرجان"، في إشارة إلى فيلم الممثل المصري الشهير عادل إمام، وبهجوم غير مباشر على آل الشيخ.

بدوره نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ردا على التصريحات التي أطلقها نبيل، قال فيه: "إذا كان مدرب المقاولون العرب غلط عليا ... في جهات في مصر مترضاش الغلط ولها القدرة على تربيته”، على حد تعبيره.