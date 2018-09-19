أبرز الفوائد التي ستجنيها السعودية من البطولة الرباعية الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة رباعية دولية على أرض المملكة العربية السعودية، بمشاركة منتخب البلد المضيف والبرازيل والأرجنتين والعراق، فأين تكمن أهمية هذه البطولة للرياضة السعودية؟

تحت أنظار العالم

ستضع هذه البطولة المملكة العربية السعودية تحت أنظار متابعي ومحبي كرة القدم حول العالم، وذلك لأنها ستشهد مباراة "كلاسيكو الأرض" بين البرازيل والأرجنتين.

وتستحوذ هذه المباراة، التي تعتبر الأقوى عبر تاريخ كرة القدم، على متابعة شريحة كبيرة من محبي "الساحرة المستديرة" حول العالم، لما تحمله من أبعاد تاريخية، وما تحتويه من مهارات فنية لأبرز نجوم العالم، فمن شأن هذا اللقاء أن يجعل المملكة محطة لمواعيد كبرى قادمة في عالم كرة القدم.

فوائد فنية

سيستفيد المنتخب السعودي من هذه البطولة بشكل كبير، لأنها ستشكل فرصة للاعبين السعوديين للاحتكاك بأفضل لاعبي العالم واكتساب خبرة مواجهة فرق كبرى بحجم "راقصي التانغو" و "راقصي السامبا".

فبعد أن خاض الأخضر كأس العالم 2018، بات بحاجة لمواجهة فرق كبرى بشكل مستمر، من أجل تطوير لاعبي المنتخب السعودي فنياً وذهنياً، ليكونوا مستعدين للاستحقاقات القادمة وأقربها، كأس آسيا 2019 في الإمارات.

أثر معنوي

قد تترك هذه البطولة اُثراً معنوياً كبيراً في نفوس اللاعبين والجماهير السعودية، فإذا نجح الأخضر بخطف نقطة على الأقل من الأرجنتين والبرازيل أو تحقيق مفاجأة بهزيمة أحد العملاقين، سيصبح هذا اللقاء حدثاً تاريخياً تتناقله الأجيال القادمة في المملكة.