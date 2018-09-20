رونالدو يطرد للمرة الأولى في تاريخه الأوروبي.. وريال مدريد يتألق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه روما، بمستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي فاز فيه يوفنتوس بنفس النتيجة على فالنسيا، بلقاء شهد طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة الأوروبية.

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" تقدم الفريق الملكي عند الدقيقة 45 عبر الإسباني إيسكو ألاركون، قبل أن يضيف الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 للريال، ويسجل الدومينكاني ماريانو دياز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

بدوره، تقدم يوفنتوس على فالنسيا عند الدقيقة 45 عبر ركلة جزاء سجلها البوسني ميراليم بيانيتش، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني من علامة الجزاء أيضا عند الدقيقة 51.

أما رونالدو، فقد تلقى البطاقة الحمراء الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، بعد أن غادر الملعب مطروداً عند الدقيقة 29، لتفسد هذه البطاقة عليه فرحة تسجيله لهدفين في الدوري الإيطالي أمام ساسولو.

من جانبه، فجر ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعكر صفو "المواطنين" في انطلاقتهم الأوروبية، فيما يلي نتائج بقية مباريات الأربعاء:

فاز مانشستر يونايتد على يونغ بويز (0-3)

فاز بايرن ميونخ على بنفيكا (0-2)

فاز أياكس على آيك أثينا (0-3)

تعادل شختار دونيتسك سلبيا مع هوفنهايم

تعادل سيسكا موسكو مع فيكتوريا بلزن (2-2)