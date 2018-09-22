لقطة طريفة.. لاعب يحرم زميله من هدف في الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة الفيصلي وأحد، في الدوري السعودي الممتاز، لقطة طريفة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات، بعد أن ضاعت فرصة تسجيل مؤكدة للفيصلي بإحدى أغرب الطرق التي يمكن أن تحدث في كرة القدم.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، أضاع اللاعب الكرواتي أنتي بوليتش، فرصة تسجيل مؤكدة على زميله الكويتي فهد الأنصاري.

فبعد أن لعبت الكرة من الركنية، ووسط كرات عشوائية، داخل المنطقة، خطف الأنصاري الكرة وسددها باتجاه المرمى، وبينما كانت في طريقها للدخول منعها بوليتش بطريقة غير مقصودة.

وعانى اللاعب الكرواتي من إصابة وكان ساقطاً على الأرض على خط المرمى، حينما اصطدمت كرة الأنصاري به ليحرم زميله من تسجيل هدف مؤكد لفريقه.

يذكر أن الفيصلي كان قد حقق الفوز في المباراة على أحد بهدفين نظيفين، سجلهما الكولومبي دييغو كالديرون، وعبد العزيز البيشي، ليصل إلى نقطته الرابعة محتلاً المركز السابع.