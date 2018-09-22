ساوثهامبتون أحد الخصوم المفضلين لدى محمد صلاح.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه ليفربول نظيره ساوثهامبتون، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعد هذه المباراة إحدى المواجهات المفضلة للنجم المصري محمد صلاح، فما السبب؟

ستشكل هذه المباراة فرصة لعودة النجم المصري إلى مستواه، فصلاح الذي يواجه انتقادات لاذعة بسبب هبوط مستواه في الجولات الماضية، يمتلك رغبة بإسكات منتقديه في المستطيل الأخضر، ولكن لماذا يعد ساوثهامبتون من الخصوم المفضلين لدى "الفرعون"؟

خاض صلاح مباراتين أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، منذ قدومه لصفوف ليفربول الموسم الماضي، ونجح في التوقيع على هدفين في المباراة الأولى التي أقيمت على أرضية ملعب "أنفيلد".

أما المباراة الثانية، فسجل فيها "الفرعون المصري" الهدف الثاني لفريقه، في اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل لا شيء لـ"الريدز" على أرضية ملعب "سانت ميري".

يذكر أن ليفربول يتقاسم صدارة الترتيب العام مع تشيلسي، إذ يملك كل منهما 15 نقطة، مع تفوق "البلوز" بفارق الأهداف عن رفاق محمد صلاح.