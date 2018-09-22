محمد صلاح ورياض محرز يكسران الصيام التهديفي.. وليفربول يتصدر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كسر النجمان، المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، صيامهما التهديفي، إذ سجل الأول هدفاً في مرمى ساوثهامبتون، ووضع الثاني بصمته على هدفين في مرمى كارديف سيتي.

في المباراة الأولى التي لعبت على أرضية ملعب "أنفيلد" تقدم ليفربول عند الدقيقة 10 بهدف سجله الهولندي ويسلي هويدت بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثاني لـ"الريدز" عند الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، كسر الفرعون المصري صيامه عن التهديف، وسجل الهدف الثالث له هذا الموسم والرابع في مرمى ساوثهامبتون في ثلاث مباريات، عند الدقيقة 48، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.

بدوره، تقدم مانشستر سيتي على كارديف، عند الدقيقة 32 عبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، قبل أن يعزز البرتغالي برناردو سيلفا، تقدم المواطنون بالهدف الثاني عند الدقيقة 35، قبل أن يضيف الألماني إلكاي غندوغان الهدف الثالث عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم الجزائري رياض محرز أول أهدافه مع السيتي، عند الدقيقة 67، قبل أن يضيف "محارب الصحراء" الهدف الثاني له والخامس لفريقه عند الدقيقة 89.

وبهاتين النتيجتين، انفرد ليفربول بالصدارة مؤقتا، برصيد 18 نقطة، واحتل السيتي المركز الثاني مؤقتاً أيضاً، برصيد 16 نقطة، وجاء تشيلسي ثالثاً بـ15 نقطة مع تبقي مباراة له.