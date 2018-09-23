دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداولت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمأدبة عشاء جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جانب عدد من الضيوف بعد اختتام فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن.

وكان ولي العهد السعودي قد سلّم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى للأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في جميع فئاتها بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، كما سلّم جوائز المراكز الأولى بالأشواط الأربعة الأخيرة بالمهرجان، التي جاءت على النحو التالي:

الشوط الأول : لفئة "حيل عام" وجائزته سيف ومبلغ (1.500.000) ريال ، وفازت به الهجن "العنود" لخالد بن فيصل بن شريم .

الشوط الثاني : لفئة زمول عام وجائزته بندق ولي العهد، وخنجر، ومبلغ مليون ريال، وفازت به المطية "سعود" لسعد عبدالهادي المري .

الشوط الثالث : لفئة حيل مفتوح وجائزته سيف، ومبلغ (1.500.000) ريال، وفازت به المطية "الحاكمة" من هجن الرئاسة، لعلي جميل الوهيبي.

الشوط الرابع : لفئة زمول مفتوح، وجائزته بندقية ولي العهد ومبلغ مليون ريال، وهدية "خنجر" مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفازت به هجن الرئاسة لعلي جميل الوهيبي.

وقد غرّد الشيخ محمد بن زايد بعد المهرجان قائلاً إنه "يجسد وفاء أبناء المنطقة لتراث الآباء والاجداد الأصيل.. وحرصهم على تجذره وغرسه في الأجيال القادمة."

كما أعرب في تغريدة أخرى عن سعادته بمشاركة الشعب السعودي احتفالاته باليوم الوطني ال88.