بعد أن نشر صورته معها.. عصام الحضري يرد على إهانات وجهت لوالدته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الحارس المصري عصام الحضري على الإهانات التي وجهت لوالدته بعد نشره صورة جمعته بها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال الحضري في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية: "آسف جداً لجمهوري النظيف الحقيقي لذكر هذا اللفظ ولكن أمي هي أغلى ما عندي أمي مش (وسخة) لن أقبل بالإهانة.. ولكل فعل رد فعل"، على حد تعبيره.

وشارك الحارس الملقب بـ"السد العالي" متابعيه صورة جمعته بوالدته وكتب فوقها: "ألف سلامة عليكي يا ست الحبايب ربنا يخليكي ليا ولا يحرمني من دعواتك".

يذكر أن الحضري أعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد نهاية كأس العالم 2018، بعد 22 عاماً قضاها في صفوف منتخب مصر حقق خلالها العديد من الإنجازات التي جعلته الحارس الأول في تاريخ مصر بنظر كثيرين.