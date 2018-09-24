العالم ينتظر "الأفضل" اليوم.. صلاح ينافس رونالدو ومودريتش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مساء الإثنين، الإعلان عن اسم "أفضل" لاعب في العالم لعام 2018 ضمن اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تشهد منافسة قوية بين اللاعب المصري، محمد صلاح، واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، فضلا عن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، وقع اختيار "فيفا" على صلاح ورونالدو ومودريتش ضمن المرشحين في القائمة النهائية لجائزة “The Best” لأفضل لاعب في العالم، لعام 2018.

وجاء اختيار رونالدو، بعد مساهمته بفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما نجح مودريتش في وصول منتخب بلاده كرواتيا إلى نهائي كأس العالم بمونديال روسيا 2018.

وبحسب موقع فيفا الرسمي، وقع الاختيار على محمد صلاح، بعد تألقه على صعيد المنتخب المصري، الذي وصل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاماً، إضافة إلى دوره الجوهري في نادي ليفربول الإنجليزي، الذي لعب المباراة النهائية في دوري الأبطال الأوروبي.

وحول مراسم توزيع الجائزة، فسيكرم الفائز بالقب، أثناء حفل تسليم الجوائز بقاعة الحفلات الملكية بلندن، مساء الإثنين.

وكان صلاح قد نافس مودريتش ورونالدو سابقاً على لقب أفضل لاعب لموسم 2017/2018 في أوروبا، إذ فاز اللاعب الكرواتي باللقب، في 30 أغسطس/ آب الماضي.