للمرة الأولى في تاريخه.. مودريتش ينهي سيطرة رونالدو على "The Best"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج النجم الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة "The Best" للمرة الأولى في تاريخه، ليكسر هيمنة ميسي ورنالدو على جائزة الأفضل في العالم للمرة الأولى منذ عام 2007.

بدوره، فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف خلال الموسم الماضي، على هدفه في مرمى إيفرتون، لكنه خرج من التشكيلة المثالية للموسم، كما حقق المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب لقب أفضل مدرب.

وتفوق ديشامب على كل من المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، ومواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أن حقق لقب كأس العالم 2018 مع الديوك الفرنسية.

من جانبه، فاز الحارس البلجيكي لنادي ريال مدريد حالياً وتشيلسي سابقا، تيبو كورتوا، بجائزة أفضل حارس للموسم الماضي، بعد أن، قدم مستويات مميزة بكأس العالم.