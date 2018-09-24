في ليلة تتويج "The Best".. هذا كل ما تحتاج معرفته عن الجائزة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يتنافس النجم المصري محمد صلاح مع نظيريه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، على جائزة "The Best" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن هذه الجائزة.

متى بدأت ولماذا؟

بدأ الفيفا بمنح هذه الجائزة عام 2016، وذلك بعد نهاية عقد الشراكة الذي كان يجمعه بمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فقد كان يقدم الثنائي جائزة "Fifa Ballon D’or" لمدة ست سنوات.

الفائز في النسختين الماضيتين

توج رونالدو بالجائزتين، عامي 2016 و2017، ويسعى خلال العام الحالي لتحقيق الجائزة الثالثة الشخصية له في "The Best" في حين أن مودريتش وصلاح يسعيان للتتويج بالجائزة للمرة الأولى في تاريخهما.

من يصوّت؟

يصوت للفائز بهذه الجائزة، أربع فئات، يحصل كل منها على حصة 25% من التصويت، وهي الجماهير وقادة المنتخبات، ومدربيها، وصحافيون رياضيون من دول معينة.

من الأوفر حظاً ولماذا؟

يمتلك مودريتش حصة الأسد من التوقعات، إذ يرشحه عدد لا بأس به من المتابعين للتتويج بالجائزة وذلك لأنه توج بلقب دوري أبطال أوروبا وقاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 للمرة الأولى في تاريخه.

حظوظ محمد صلاح

حظوظ صلاح تبقى قائمة فقد كان أكثر لاعب بين الثلاثة تأثيراً على فريقه خلال الموسم الماضي بعد أن قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاماً، كما أنه حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.