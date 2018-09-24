تركي آل الشيخ يشن هجوماً جديداً على مونديال قطر ويتساءل: إلى متى الصمت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، هجوماً جديداً على بطولة كأس العالم 2022 والمزمع إقامتها في قطر.

قال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ملف كأس العالم في قطر يحمل الكثير من الفضائح والتجاوزات إلى متى الصمت؟!".

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قد أكد أن الحقائق المتعلقة بتهم الفساد الموجهة للمسؤولين عن تنظيم مونديال قطر ستتكشف، وأن قرار إقامة البطولة من عدمها في الدوحة سيحسم، في سبتمبر/أيلول الجاري.

بدوره، وفي وقت سابق، كان قد تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كرة كأس العالم من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد نهاية مونديال روسيا 2018، في إشارة إلى انتقال البطولة لقطر.