"بيراميدز" تعلن "انسحاب" تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "عاجل ورسميا.. المستشار تركي آل الشيخ يقرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.. ومدحت شلبي يكشف مصير لاعبي بيراميدز والعاملين بالقناة".. هكذا نقلت قناة "بيراميدز" عبر حسابها على موقع "تويتر" قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ليصبح المسؤول السعودي حديث قطاع واسع من المصريين.

فقد تصدر اسم تركي آل الشيخ الكلمات الأكثر بحثا على نطاق محرك البحث الشهير "جوجل" في مصر، عقب القرار الذي كشف عنه الإعلامي المصري مدحت شلبي عبر برنامجه "مساء بيراميدز"، إذ لفت إلى أنه "قرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي" بفريق بيراميدز "نهائيا".

وكان تركي آل الشيخ كتب في حسابه على "تويتر"، مساء الإثنين: "أفكر جديا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع؟".

افكر جدياً بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر ... هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية ... ليه الصداع ! Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, September 24, 2018

وجاءت كلمات تركي آل الشيخ عقب حالة من الجدل أثيرت حوله في مصر، خاصة بعدما قرر الاستحواذ على فريق الأسيوطي في البلاد، وجعل اسمه "بيراميدز"، وقرر تدشين قناة تحمل نفس الاسم تحت شعار "غير مبادئك"، وذلك مع انطلاق الموسم الحالي 2018/ 2019 للدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكرت قناة "بيراميدز" في حسابها على موقع "تويتر" أن النادي "سيبقى تحت تصرف الثلاثي حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن" وهم من لاعبي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، مضيفة أنه "سيجلب عقود احتراف للاعبي الفريق وعقود للعاملين بالقناة".

والسبت الماضي، ردد جمهور الأهلي- الحاضر مباراة الفريق الأحمر ضد منافسه حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا- هتافات ضد تركي آل الشيخ، وذلك على خلفية أزمة مباراة السوبر المصري السعودي، وطلب إدارة الأهلي تأجيل بعض المباريات كي يتمكن من المشاركة في اللقاء الذي كان مقررا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليقرر الاتحاد السعودي بعدها إعفاء الأهلي من خوض المباراة.

ومن بين الهتافات التي رددها جمهور الأهلي: "سوبر إيه يا عم.. كأس أفريقيا أهم"، حيث يواصل الفريق الأحمر خطواته بنجاح نحو البطولة المحببة لعشاقه، إذ بلغ الدور نصف النهائي. وسبق أن شغل تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي لكن سرعان ما انتهى الأمر في ظل إدارة الرئيس الحالي لمجلس الفريق محمود الخطيب.