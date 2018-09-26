"حوار ساخن" يكشف تصعيداً جديداً في الخلاف بين مورينيو وبوغبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت تدريبات مانشستر يونايتد، نقاشاً ساخناً بين المدرب البرتغالي للفريق، جوزيه مورينيو، واللاعب الفرنسي بول بوغبا، وذلك بعد يوم من الخروج المخيب للفريق من كاس الرابطة الإنجليزية أمام ديربي كاونتي، ليكشف هذا النقاش حقيقة تطور الخلافات بين الرجلين.

وأظهر مقطع فيديو مصور للتدريبات، بوغبا وهو ينظر بغضب واستغراب إلى مورينيو، الذي يبدو أنه كان يتحدث عنه إلى أحد مساعديه.

واصل اللاعب الفرنسي سيره ولحقه مورينيو ليدور نقاش ساخن بين الرجلين، وتؤكد هذه اللقطات حقيقة الخلاف بين الرجلين على خلفية تصريحات المدرب البرتغالي بشأن شارة القيادة.

وكان مورينيو قد قال في وقت سابق إنه لن يمنح شارة القيادة للاعب الفرنسي، وذلك بعد أن عينه نائباً لقائد الفريق، الإكوادوري، أنتونيو فالنسيا، وذلك بعد أن قاد اللاعب الفرنسي الفريق في ثلاث مباريات خلال الموسم الحالي.

بدوره انتقد بوغبا سياسة المدرب البرتغالي بقيادة الفريق، بعد التعادل مع وولفرهامبتون، وأكد أن على اليونايتد أن يهاجم حين يلعب على أرضية ملعبه لأن ذلك يخيف الخصوم، وعند سؤاله عمن يتحمل مسؤولية عدم اتباع استراتيجية هجومية، أكد بوغبا أنه مجرد لاعب، والأمر يتعلق بشخص آخر، في إشارة مبطنة لمورينيو.

من جانبها، أكدت صحف بريطانية ان إدارة الشياطين الحمر تدعم مورينيو في خلافه مع بوغبا، مشيرة إلى أن الأخير أخبر الإدارة برغبته مغادرة الفريق في أقرب فرصة ممكنة.