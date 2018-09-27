ألمانيا تتفوق على تركيا وتفوز باستضافة كأس أوروبا 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، فوز ألمانيا باستضافة كأس أوروبا لعام 2024، متوفقة على منافستها تركيا، التي كانت تسعى أيضا لاستضافة البطولة.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن المانيا ستستضيف نهائيات بطولة أوروبا 2024 بعد تصويت اللجنة التنفيذية لاختيار الدولة التي سوف تستضيف البطولة المكونة من 24 فريقا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدمت ألمانيا وتركيا أوراق ترشحهما للمنافسة على استضافة البطولة، ولم تتقدم أي دولة أخرى للمنافسة، بحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.