بمشاركة صلاح.. ليفربول يودع كأس الرابطة بخسارته أمام تشيلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودَّع فريق ليفربول الإنجليزي منافسات كأس رابطة المحترفين بعد خسارته أمام منافسه تشيلسي بنتيجة "2/ 1"، مساء الأربعاء، في مباراة شهدت مشاركة نجم المنتخب المصري محمد صلاح لدقائق معدودة.

وكان فريق تشيلسي ضيفا على ليفربول ضمن دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية، فيما جلس صلاح على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 87 حين كان ليفربول متأخرا بفارق هدف عن منافسه.

وتعد هذه الخسارة الأولى لفريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب هذا الموسم بعدما انتصر بالمباريات الـ7 التي لعبها الموسم الجاري.